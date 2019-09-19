«Дима, отдай!»: Путин пошутил о бюрократии и забрал у Пескова документы

Президент России Владимир Путин 18 сентября встретился с бизнесменами и руководством «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Встреча проходила в обычном формате за большим столом, и президент внимательно слушал участников.

В какой-то момент один из бизнесменов, который подготовил свое предложение в письменной форме, после доклада президенту решил передать свою бумагу его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Тот сидел неподалеку. Однако Владимир Путин шутливо пресек эту попытку.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай,» - сказал он Пескову.

Перед этим бизнесмен рассказал, что занимается проектированием небольших спутников. Он пояснил, что его маленькая компания постоянно сталкивается с большим количеством бюрократических барьеров. Путин ответил, что с бюрократией сталкиваются многие страны, однако необходимо работать над ее преодолением.