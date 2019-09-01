В Саратове задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной двухмесячной дочери

В Саратове по подозрению в убийстве ребенка задержан 38-летний мужчина. Трагедия произошла днем 31 августа. По версии следствия, двухмесячную девочку с врожденной патологией убил собственный отец. Мужчина отправил жену в магазин, а сам в это время расправился с ребенком.

СК РФ возбудило уголовное дело по статье: убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.