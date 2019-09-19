Минирование с воздуха проведут экипажи Ми-8 на учениях «Центр-2019»
Вертолеты Ми-8 проведут дистанционное минирование местности с воздуха на полигоне Донгуз в ходе учений «Центр-2019».
© Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда
В ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск (сил) стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» в целях остановки условного противника и прикрытия флангов подразделений подвижные отряды заграждения на вертолетах Ми-8МТ с воздуха методом «в наброс» осуществят дистанционное минирование местности.
«Минирование с воздуха будет произведено с использованием вертолетных систем минирования ВСМ-1, позволяющих в сжатые сроки устанавливать минно-взрывные заграждения», - рассказали в Минобороны России.
Маневры «Центр-2019» продлятся всю неделю и завершатся 21 сентября. Они проходят на восьми полигонах, в учениях задействованы военнослужащие восьми государств - всего порядка 130 тысяч человек.