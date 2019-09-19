Небензя встретился с новым постпредом США при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН 31 июля.
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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций Василий Небензя провел встречу с недавно назначенным главой миссии Соединенных Штатов Келли Крафт.
Российский постпред выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совете безопасности ООН.
«Посол Небензя принял недавно назначенного постпреда США Келли Крафт в постпредстве России», - говорится в Twitter-аккаунте российской миссии.
Небензя пожелал Крафт удачи в работе на новом посту.
Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил на пост нового постоянного представителя США при ООН Келли Крафт 31 июля. Эта должность пустовала на протяжении семи месяцев.