Уникальные эксперименты и эксклюзивные проекты: чем удивит новый телевизионный сезон на «Звезде»

На телеканале «Звезда» стартует новый сезон. Зрителей ждут совершенно новые проекты и свежие выпуски знакомых передач с любимыми ведущими.

Больше экспериментов с военной техникой проведет «Военная приемка» Вместе со съемочной группой зрители побывают на секретных заводах, посетят закрытые полигоны и станут участниками самых рискованных испытаний на суше, море и в воздухе. Смотрите премьерные выпуски по воскресеньям в 09:55

А с наиболее актуальными темами в жизни Вооруженных сил России зрителей продолжит знакомить бессменный телеведущий программы «Служу России» Юрий Подкопаев. Смотрите каждое воскресенье в 09:25.

Информационные итоги недели подведет авторская программа Ольги Беловой. Все, что произошло в стране и мире, все главные новости, репортажи с места событий и эксклюзивные интервью - смотрите в воскресенье в 18:00.

На ток-шоу «Фетисов» каждое воскресенье в 23:00 именитые гости и эксперты продолжат обсуждать великие победы и острые проблемы российского спорта.

В новом сезоне ток-шоу «Открытый эфир» будет выходить сразу дважды в день. Днем ведущие и участники программы будут обсуждать «по горячим следам» последние новости и события, а вечером - лучшие журналистские расследования, получившие признание в профессиональном сообществе. Смотрите с понедельника по четверг в 13:20 и 21:25.

Завершать информационную повестку с понедельника по четверг будет Наталия Метлина. В 23:00 телеведущая и ее экспертный гость в программе «Между тем» будут обсуждать самые серьезные вопросы, которые по-настоящему волнуют людей.

Эти и многие другие программы, расследования, эксклюзивные интервью, документальные циклы и спецпроекты смотрите ежедневно на нашем телеканале с 1 сентября.