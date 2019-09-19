Болгария подключилась к строительству «Турецкого потока»

Болгария присоединилась к строительству «Турецкого потока» совместно с Россией. Европейская часть магистрали, которую уже назвали «Балканским потоком», протянется от Турции в страны юго-восточной Европы.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время пресс-конференции по итогам встречи с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым в Софии отметил, что российская сторона «рассчитывает на поставку своего оборудования, в частности, трубной продукции, в рамках выполнения этого проекта».

Первые 300 километров магистрали обещают построить в рекордно короткие сроки - уже до конца года 2019 года.

Ранее суд Болгарии снял препятствия для строительства «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции.