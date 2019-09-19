Друзья Заворотнюк рассказали об улучшении ее здоровья

Марина Потапова, пиар-директор Заворотнюк, рассказала друзьям артистки о ее состоянии. Знакомые актрисы долгое время не могли связаться с Потаповой, но в итоге она согласилась вкратце рассказать о здоровье Анастасии.

По словам пиар-директора, телеведущая идет на поправку, она уже пришла в сознание и появились шансы на выздоровление.

«Возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее», - приводит «Московский комсомолец» слова подруги Потаповой.

Издание сообщает, что родственники актрисы не делали никаких заявлений относительно ее здоровья, поскольку боялись сглазить.

В сентябре появилась информация, что Заворотнюк лежит в реанимации с онкологией. Врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время артистка уже пришла в сознание и может дышать самостоятельно.