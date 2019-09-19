В Пентагоне признали, что НАТО теряет превосходство над Россией

В Соединенных Штатах вынуждены признать, что Североатлантический альянс утрачивает превосходство над Россией. К такому выводу пришел председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Он подчеркнул, что в мае 2019 года НАТО пересмотрело свою стратегию, поскольку баланс сил изменился, и РФ уже является конкурентом в военной сфере. По словам Данфорда, руководство блока делает шаги по совершенствованию сил и средств.

С соответствующим заявлением генерал выступил на заседании Военного комитета альянса в Словении, пишет The Newsweek.

Ранее министр обороны США Марк Эспер назвал Россию крупнейшей угрозой для американской безопасности, а Китай - еще большей угрозой, но в долгосрочной перспективе.