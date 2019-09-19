Пострадавшие при нападении браконьеров пограничники РФ госпитализированы

Сотрудники российской погранслужбы, пострадавшие при задержании браконьеров из Северной Кореи в Японском море, госпитализированы.

Двоим пограничникам сделали операции. Состояние военнослужащих оценивается, как стабильное, сообщил представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, военнослужащие пограничного управления ФСБ проводили операцию по задержанию двух северокорейских шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море, когда последние открыли огонь по военным.

В ходе рейда был задержан 161 гражданин КНДР. Иностранцы нелегально занимались рыбным промыслом в российских водах. Среди нарушителей есть пострадавшие, им уже оказали необходимую помощь.

В связи с произошедшим в МИД РФ выразили озабоченность временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп, а следователи Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту нападения браконьеров на сотрудников ФСБ.