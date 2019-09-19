Звезды на груди: татуированный лысый кот пропал на Урале

Под Екатеринбургом идут поиски сфинкса по кличке Бес. На теле лысого кота имеются характерные приметы - животное забито татуировками уголовной тематики. На груди усатого - восьмиконечные звезды и веер из карт, а на спине - женское лицо.

Хозяин зверя - боксер Рустам Шафиев. Мужчина сообщил о пропаже питомца на своей странице в Instagram. Владелец кота рассказал, что 16 сентября он отдыхал в поселке Первомайском на 12-м километре Челябинского тракта.

По словам Рустама, сопровождавшее его любимое животное выпрыгнуло в окно и скрылось. Он подозревает, что Беся не нашел дорогу домой и переживает, что тот мог замерзнуть. Хозяин просит уральцев помочь в поиске сфинкса.

«Очень сильно переживаю, не ем, не сплю. Главное, чтобы был живой, место себе не нахожу, колеса жру успокоительные горстями», - признался Шафиев.

Кот Бес является настоящей звездой Instagram. Он прославился в Интернете благодаря своим тюремным татуировкам. У сфинкса есть аккаунт с фотографиями, на который подписаны три тысячи людей.