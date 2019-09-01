Роспотребнадзор дал рекомендации, как защитить ребенка от гриппа

Роспотребнадзор дал советы родителям о том, как защитить детей от гриппа с наступлением осени.

В первую очередь в ведомстве напомнили о важности вакцинации. Детям посоветовали следовать графику, зафиксированному в национальном календаре профилактических прививок, и не пропускать приемы у врачей.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора напоминают: регулярно мытье рук является эффективным методом профилактики гриппа и инфекционных заболеваний.

Помимо этого, стоит объяснить ребенку об опасности обмена с друзьями головными уборами, расческами, одеждой и другими предметами личного пользования.

Также не стоит использовать чужие столовые приборы и пить из одной посуды с другими детьми, заключили в ведомстве.