Роспотребнадзор дал рекомендации, как защитить ребенка от гриппа
Начало осени может принести с собой простудные заболевания, попытаться избежать которые можно, следуя советам сотрудников Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор дал советы родителям о том, как защитить детей от гриппа с наступлением осени.
В первую очередь в ведомстве напомнили о важности вакцинации. Детям посоветовали следовать графику, зафиксированному в национальном календаре профилактических прививок, и не пропускать приемы у врачей.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора напоминают: регулярно мытье рук является эффективным методом профилактики гриппа и инфекционных заболеваний.
Помимо этого, стоит объяснить ребенку об опасности обмена с друзьями головными уборами, расческами, одеждой и другими предметами личного пользования.
Также не стоит использовать чужие столовые приборы и пить из одной посуды с другими детьми, заключили в ведомстве.