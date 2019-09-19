Проломлен череп, вырван глаз и язык: эксперт считает, что группу Дятлова растерзали йети

Судмедэксперт Эдуард Туманов, а также несколько медиков, выдвинули свою версию гибели группы туристов на перевале Дятлова. Специалисты уверены, что уральских студентов могли погубить снежные люди.

По версии следствия, часть дятловцев замерзла насмерть, но на теле некоторых обнаружены смертельные травмы: сломанные ребра, расколотый череп, отсутствуют глаза или язык, пишет сайт «Комсомольской правды».

«Такое случается, например, при купании, когда взрослый сильно сдавливает ребенка и нечаянно ломает ему ребра», - отметил Туманов.

Рассказы местных жителей также указывают на то, что в деле могли фигурировать йети. Почти все старожилы видели в этих местах снежных людей.

«Головы такие большие, плечи широкие. Шеи нет. Они все в волосах были», - призналась одна из местных жительниц.

Напомним, туристическая группа Игоря Дятлова пропала в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года. Гибель девяти человек была окутана загадками, на протяжении нескольких десятков лет эксперты выдвигали свои версии трагедии. К расследованию дела подключилась Генеральная прокуратура.