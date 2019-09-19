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Врач рассказал о первом обследовании Заворотнюк

Андрей Аркадьев
02:35 19.09.2019
Актрисе поставили диагноз в России, после чего она отправилось на лечение в Германию, где ей сделали успешную операцию.
Врач рассказал о первом обследовании Заворотнюк
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сразу после первых симптомов онкологии Анастасия Заворотнюк прошла в России обследования. Врачи поставили ей диагноз глиобластома.

После этого актриса приняла решение ехать лечиться в Германию, где ей провели успешную операцию, рассказал академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов.

«Помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных», - приводит его слова «Москва 24».

Коновалов отметил, что после операции и лучевой терапии, пациенту требуется применять специальные препараты. Эксперт констатировал, что диагностированная у актрисы глиобластома является одной из наиболее распространенных и тяжело поддающихся лечению опухолей.

В сентябре появилась информация, что Заворотнюк лежит в реанимации. Сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время артистка уже в сознании и дышит самостоятельно.

Из-за шумихи в СМИ вокруг заболевания к ней приковано внимание репортеров. Некоторые из них пытались прорваться в клинику, чтобы узнать подробности состояния больной.

В результате руководство медучреждения решило оградиться от назойливых журналистов с помощью охраны. Члены семьи, а также официальные представители актрисы никаких комментариев не дают.

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