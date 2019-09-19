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Умер актер из фильма «Игрушка» Шарль Жерар

Андрей Аркадьев
23:54 19.09.2019
В России он известен по ролям в фильмах «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя».
Умер актер из фильма «Игрушка» Шарль Жерар
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Французский актер армянского происхождения Шарль Жерар скончался в одной из парижских больниц. Ему было 92 года.

Артист снялся в 42 фильмах. Он был одним любимых актеров Клода Лелюша, исполнил роли в 20 его картинах.

Он играл в фильмах с такими звездами французского кино, как Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо. Последний был его другом, они вместе боксировали на ринге. Жерара легко узнают по кривому носу - его случайно сломал Бельмондо во время одного из таких поединков.

Российскому зрителю актер запомнился ролями в фильмах «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и многих других.

Будущий актер родился в Марселе в семье иммигрантов из Армении, его фамилия при рождении - Ачемян, сообщает Figaro.

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