Умер актер из фильма «Игрушка» Шарль Жерар

Французский актер армянского происхождения Шарль Жерар скончался в одной из парижских больниц. Ему было 92 года.

Артист снялся в 42 фильмах. Он был одним любимых актеров Клода Лелюша, исполнил роли в 20 его картинах.

Он играл в фильмах с такими звездами французского кино, как Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо. Последний был его другом, они вместе боксировали на ринге. Жерара легко узнают по кривому носу - его случайно сломал Бельмондо во время одного из таких поединков.

Российскому зрителю актер запомнился ролями в фильмах «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и многих других.

Будущий актер родился в Марселе в семье иммигрантов из Армении, его фамилия при рождении - Ачемян, сообщает Figaro.