Небензя сообщил о завершении фазы вооруженного противостояния в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о завершении фазы вооруженного противостояния в Сирии.

Как подчеркнул Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации, сейчас все заинтересованные в политическом урегулировании сирийского кризиса сели за стол переговоров.

Единственными, кто продолжает вести войну, остаются террористы, отметил постпред. По словам Небензи, недопустимо оправдывать боевиков, которые «заставляют страдать мирное население», и представлять их как оппозицию, а не радикалов, пишет РИА Новости.