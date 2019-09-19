Названы опасные последствия недосыпа

Группа ученых из Португалии выяснила, что недосып отрицательно сказывается на работе кишечника, а также негативно отражается на состоянии иммунной системы.

Специалисты установили связь между режимом сна и бодрствования с функционированием группы иммунных клеток ILC3, которые влияют на работу пищеварительного тракта. Эти клетки отвечают за целостность эпителия кишечника, а также ведут борьбу с инфекциями.

В ходе проведения эксперимента ученые намеренно внесли изменения в циркадные ритмы организма, что привело к уменьшению уровня ILC3 в кишечнике и как следствие - к развитию воспалительных процессов, повышению накопления жиров и проблемам с кишечным барьером, сообщает EurekAlert!.

Специалисты объяснили, что это происходит из-за нарушения миграции ILC3 в тканях кишечника. Люди, которые нарушают работу этих клеток посредством недосыпания, подвергают свой организм опасности. Именно поэтому работа по ночам часто приводит к избыточному весу или воспалению кишечника.