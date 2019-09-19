Помпео признал провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прокомментировал факт того, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Помпео признал, что системы ПВО не всегда демонстрируют нужный результат.

«Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха», - приводит слова госсекретаря США пресс-служба Госдепа.

Майк Помпео находится в Джидду, где должен встретиться с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Кроме того, госсекретарь анонсировал обсуждение нападения на саудовские нефтяные объекты в Совбезе ООН на следующей неделе.

«Я уверен, что в Нью-Йорке и мы, и Саудовская Аравия будем много говорить об этом», - сказал он.

Напомним, в ночь на 14 сентября объекты компании Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют в произошедшем Иран, однако в Тегеране категорически отрицают свою причастность к инциденту.