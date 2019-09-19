Опубликованы кадры эвакуации из горящего ТЦ в Грозном

Сегодня вечером в Грозном произошел крупный пожар в торговом центре «Гранд парк». Огонь удалось потушить, никто из посетителей и сотрудников не пострадал. Baza опубликовала видео эвакуации.

На кадрах видно, как большое количество людей быстро покидают уже задымленное здание. Среди посетителей были и дети.

По данным МЧС, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Возгорание началось в книжном магазине. Для тушения пламени были привлечены 50 спасателей и 12 единиц техники.