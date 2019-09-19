Российская разведка собирает данные об атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

Служба внешней разведки РФ собирает данные об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Как рассказал глава СВР Сергей Нарышкин, это необходимо для того, чтобы понять, кто несет ответственность за инцидент.

«Мы собираем эти данные, но окончательных выводов пока не делали», - цитирует его ТАСС.

По словам Нарышкина, нельзя делать выводы о причастности какой-либо страны к атаке на предприятия саудовской национальной нефтяной компании до тех пор, пока не будут получены какие-либо «твердые доказательства».

Нападение на НПЗ было осуществлено в ночь на 14 сентября. Министерство обороны королевства показало фрагменты беспилотников и крылатых ракет, которые якобы доказывают причастность к атакам Ирана.

В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией, а Тегеран все обвинения категорически отвергает.