Старк и Сноу: первоначальная задумка о любви в «Игре престолов» удивит вас
Героев известного сериала «Игра престолов» Арью Старк и Джона Сноу могли связывать любовные отношения по задумке автора.
Создатель первоисточника сериала - саги «Песнь льда и пламени» - Джордж Мартин собирался сделать главных персонажей возлюбленными.
По данным газеты The Sun, в черновиках романа в 1993 году, разосланном издательством, Кейтлин Старк с детьми Браном и Арьей обращается за помощью к главе Ночного дозора Джону. Сноу должен отправить их обратно, потому что в Дозоре могут быть только мужчины, но не может этого сделать из-за чувств к Арье.
Позже между Джоном и Браном возникает ссора, в ходе которой Арья понимает, что тоже любит Сноу, который является не только ее сводным братом, но и воином, поклявшимся в безбрачии.
По первоначальной задумке, Старк и Сноу будут мучиться от своих чувств на протяжении всей трилогии, пока секрет настоящего происхождения Джона не будет раскрыт в последней книге.