Старк и Сноу: первоначальная задумка о любви в «Игре престолов» удивит вас

Героев известного сериала «Игра престолов» Арью Старк и Джона Сноу могли связывать любовные отношения по задумке автора.

Создатель первоисточника сериала - саги «Песнь льда и пламени» - Джордж Мартин собирался сделать главных персонажей возлюбленными.

По данным газеты The Sun, в черновиках романа в 1993 году, разосланном издательством, Кейтлин Старк с детьми Браном и Арьей обращается за помощью к главе Ночного дозора Джону. Сноу должен отправить их обратно, потому что в Дозоре могут быть только мужчины, но не может этого сделать из-за чувств к Арье.

Позже между Джоном и Браном возникает ссора, в ходе которой Арья понимает, что тоже любит Сноу, который является не только ее сводным братом, но и воином, поклявшимся в безбрачии.

По первоначальной задумке, Старк и Сноу будут мучиться от своих чувств на протяжении всей трилогии, пока секрет настоящего происхождения Джона не будет раскрыт в последней книге.