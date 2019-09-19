В Грозном потушили пожар в торговом центре
К тушению пламени были привлечены 50 спасателей и 12 единиц техники.
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Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. В результате ЧП никто не пострадал, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«В 21.58 объявлена ликвидация открытого горения», - цитирует РИА Новости МЧС.
Напомним, сегодня вечером произошел крупный пожар в торговом центре в Грозном. Площадь возгорания выросла до 700 квадратных метров, горела обшивка и крыша здания. К тушению пламени были привлечены 50 спасателей и 12 единиц техники.