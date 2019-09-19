В Белом доме анонсировали первую встречу Трампа и Зеленского
Президенты США и Украины проведут переговоры на Генеральной ассамблее ООН.
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Ron Sachs, CNP Ad Media, Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе разговора стороны затронули вопрос встречи Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.
Как рассказали в пресс-службе Пенса, это произойдет на следующей неделе в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Также вице-президент Соединенных штатов оценил борьбу с коррупцией на Украине и выразил «полную поддержку этих усилий со стороны США».
Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил РИА Новости, что встреча Зеленского и Трампа может пройти на полях Генассамблеи в период с 23 по 26 сентября.