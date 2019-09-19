Горит обшивка и крыша: кадры полыхающего торгового центра в Грозном
На месте работают 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
© Видео: upcegaxap, idrisov_95_95, dvij95, Instagram © Фото: upcegaxap, Instagram
В Грозном в данный момент горит 700 квадратных метров крупного торгового центра «Гранд парк». Очевидцы публикуют видео с места ЧП.
«Пожар охватил несколько этажей ТРЦ "Гранд-парк". Сообщается, что все посетители эвакуированы», - пишет в комментарии в Instagram idrisov_95_95.
На месте работают 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. По предварительной информации, горит обшивка и крыша здания.