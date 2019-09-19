В Грозном горит крупный торговый центр: видео
По предварительной информации, пострадавших нет - была проведена эвакуация.
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Крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре в Грозном. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
«Пожар в торговом центре "Гранд парк". Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова», - цитирует ТАСС ведомство.
Площадь пожара возросла с изначальных 300 до 700 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет - была оперативно проведена эвакуация.
В спасательном ведомстве добавили, что в ликвидации ЧП участвуют 12 единиц техники и 50 человек.