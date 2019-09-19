Кадыров сообщил подробности о крупном пожаре в ТЦ в Грозном
Как уточнил глава Чечни, возгорание произошло в правом крыле торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Парк».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram сообщил детали о крупном пожаре в торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Парк» в Грозном, который произошел вечером, 19 сентября.
По его данным, пламя охватило правое крыло комплекса. На место ЧП для локализации огня были направлены бригады МЧС - 12 расчетов и 50 человек личного состава.
«Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Жертв и пострадавших нет», - добавил Кадыров.
Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. Причины возгорания в ТЦ пока не установлены.