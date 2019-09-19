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Совбез ООН отклонил европейскую резолюцию из-за несогласия России и Китая

Дарья Муромова
21:15 19.09.2019
Так как оба государства являются постоянными членами Совбеза ООН, резолюция считается непринятой, несмотря на то, что при голосовании они были в меньшинстве.
Совбез ООН отклонил европейскую резолюцию из-за несогласия России и Китая
© Фото: Минобороны РФ

Россия и Китай проголосовали против предложенной Германией, Бельгией и Кувейтом Совету Безопасности ООН резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе. Так как оба государства являются постоянными членами Совбеза ООН, резолюция считается непринятой, несмотря на то, что при голосовании они были в меньшинстве.

Всего 12 стран поддержали принятие документа, Экваториальная Гвинея воздержалась при голосовании.

«Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности», - заявил российский постпред в качестве председателя СБ ООН в сентябре Василий Небензя.

Он подчеркнул, что авторы проекта резолюции политизируют гуманитарную тему и специально вынуждают Россию применять вето по сирийскому досье, при том, что российская сторона сразу предупредила, что предложенная резолюция «обречена на провал».

«Все мы понимаем, что неконструктивная позиция западных коллег раскрывает их истинные цели», - добавил Небензя.

Он уверен, что западные государства специально защищают остающихся в Идлибе террористов.

При этом США, Франция, Великобритания и ряд других членов СБ ООН, в свою очередь, проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции. Его суть заключалась в призыве к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября, пишет ТАСС.

«Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности», - говорилось в документе.

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