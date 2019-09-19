Микки Рурк пожелал себе похорон в украинском селе

Актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине в селе Загорцы Хмельницкой области. Об этом артист рассказал в интервью изданию Segodnya.ua.

Как пояснил актер, он принял такое решение, поскольку именно в Загорцах живет бабушка его друга и помощника Дмитрия Корнейчука

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», - цитирует Микки Рурка портал.

Микки Рурк родился и вырос в штате Нью-Йорк. Мировую славу ему принесли роли в картинах «Девять с половиной недель», «Сердце Ангела», «Рестлер», «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», «Дикая орхидея» и другие.

Актер является номинантом на «Оскар» и лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA.