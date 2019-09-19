Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях порядка получения российского гражданства. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения заключаются в сокращении с трех лет до одного года трудового стажа, который требуется иностранному квалифицированному специалисту для получения гражданства России.

Напомним, в конце июня Госдума приняла законопроект, в котором речь идет о сокращении срока, в течение которого люди без гражданства, проживающие в России и желающие получить его в упрощенном порядке как квалифицированные специалисты, должны работать по одной из профессий, включенной в соответствующий перечень.