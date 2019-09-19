Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с предложением изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», - сказал он.

Куренной при этом подчеркнул, что ведомство не оспаривает доказанность вины актера и правильность квалификации судом его действий. Вместе с тем, добавил представитель ведомства, в Генпрокуратуре считают, что чрезмерная суровость приговора является несправедливой.

Тверской районный суд признал 16 сентября Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил артиста к 3,5 годам лишения свободы.