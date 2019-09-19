Вырванные деревья и летающие крыши: как ураган пронесся по России

Сентябрь в некоторых регионах России выдался такой, что элементарный выход на улицу был связан с риском для жизни. От Урала до Ростовской области ураган срывает крыши и вырывает с корнем деревья.

Обычно такие явления наблюдаются на стыке весны-лета, а тут в одном только Ростове накануне за экстренной помощью по телефону 112 обратились почти 20 тысяч человек.

Ветер до 27 метров в секунду повалил десятки деревьев на городских улицах. Многие самостоятельно берутся за пилы, чтобы можно было быстрее проехать.

Сильный ветер сносит крыши и в Краснодаре. Тут меньше сообщений об упавших деревьях, больше пострадали постройки и технические конструкции. Без стрелы остался гигантский строительный кран, на прохожих ветром сдувает заборы.

Схожая ситуация наблюдается в Самаре, Саратове, Оренбурге. И пока сразу в нескольких областях России подсчитывают убытки после ураганов, к погодным катаклизмам готовятся и москвичи - в ближайшие выходные в столице синоптики обещают заморозки и первый снег.