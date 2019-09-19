Опубликовано видео гибели оперуполномоченного после стрельбы в метро Москвы

Паблик 112 опубликовал видео гибели оперуполномоченного, получившего смертельное огнестрельное ранение в результате конфликта в московском метро. Трагедия произошла накануне вечером возле станции «Рязанский проспект».

Конфликт, напомним, развивался следующим образом: сотрудник Отдела собственной безопасности остановил в метрополитене мигранта для проверки документов и отвел его в комнату полиции. Там он якобы и получил деньги от мужчины -две тысячи рублей.

В этот момент его и попытались взять с поличным коллеги. Однако полицейский неожиданно достал табельное оружие и открыл огонь.

В результате один полицейский погиб, за жизнь еще одного, получившего сильную кровопотерю, продолжают бороться врачи.

Стрелявшего удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.