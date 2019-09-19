Дюмин поздравил тульских оружейников с профессиональным праздником

19 сентября - знаковый день для Тулы. Город-герой по праву носит звание оружейной столицы страны - на оборонных предприятиях региона трудятся 35 тысяч высококлассных специалистов. Накоплен уникальный опыт создания высокоточного оружия, различных видов вооружения для авиации и флота, реактивных систем залпового огня, систем ПВО и боеприпасов. Сегодня заслуженных тульских оружейников поздравил губернатор области Алексей Дюмин.

«В этот день я хочу вам всем сказать большое спасибо. Потому что я имею право говорить о том, что я видел и видел не просто на полигонах, а в реальном боевом применении, как ваше вооружение и техника уничтожают противника. И достаточно эффективно. Поэтому успехов вам, новых прорывных технологий, наращивания», - сказал Дюмин.

После поздравительных слов глава Тульской области вручил государственные и региональные награды ветеранам и особо отличившимся сотрудникам оборонных предприятий.