Baza: Заворотнюк не выходила из комы, так как и не впадала в нее

Паблик Baza опубликовал информацию, опровергающую все предыдущие сообщения СМИ о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По сведениям журналистов канала, актриса действительно находится в тяжелом состоянии, но она «не выходила из комы, так как и не впадала в нее».

«Актриса не находилась при смерти, хотя - да, она тяжело больна», - говорится в сообщении.

Baza добавляет, что Заворотнюк проводят курсы лучевой терапии в одной из частных клиник столицы.

«Заворотнюк сложно ее переносит, но - переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось», - добавляет паблик.

По сведениям Baza, благодаря помощи друзей родственникам актрисы удалось привязать актрису к больнице по полису, поэтому «семья Заворотнюк не платит за нахождение в клинике ни копейки».