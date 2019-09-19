Следователи нашли у учредителя мурманского пароходства картины Рериха и Айвазовского

У учредителя и члена совета директоров компании «Мурманское морское пароходство» в ходе обысков нашли дорогостоящие предметы искусства, включая картины Рериха и Айвазовского. Об этом сообщили в Следственном комитете.

СК в своем пресс-релизе не называет имя чиновника. РБК, ссылаясь на данные базы СПАРК, уточняет, что речь идет о Николае Куликове.

В отношении учредителя «Мурманского морского пароходства» ранее было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. А по месту представительства его компании и месту жительства обвиняемого были проведены обыски.

В ходе следственных действий было изъято 11 картин Рериха и одна картина Айвазовского, а также документы по деятельности оффшорных компаний.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.