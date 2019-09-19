Шварценеггер записал шутливое видео с ножами для Сталлоне

Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram. На видео актер предстал с ножом, на котором свой автограф оставил Сталлоне.

«Посмотрите на этот нож. Но это не нож. Вот это - нож!», сказал Шварценеггер и вытащил огромный тесак. «Его использовали в "Хищнике". Он немного больше твоего, но не переживай», - добавил актер.

Свое обращение артист закончил добрыми словами, он пожелал Сталлоне удачи с новым фильмом в предстоящий уик-энд. Кроме того, Шварценеггер назвал Сталлоне лучшим актером, а новую киноленту - хитом.