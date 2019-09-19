Путин включил Беглова в должности губернатора Петербурга в состав Совбеза
Восемнадцатого февраля Беглов был включен в состав Совбеза в качестве врио главы Петербурга.
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Владимир Путин включил в состав Совета безопасности России Александра Беглова в качестве губернатора Петербурга. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Восемнадцатого февраля Беглов был включен президентским указом в состав Совбеза в качестве врио главы Санкт-Петербурга.
«Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, изложив наименование должности Беглова Александра в следующей редакции: "Губернатор Санкт-Петербурга"», - сказано в тексте документа.
Вчера, 18 сентября, Беглов, победивший на выборах губернатора Петербурга с результатом 64,43% голосов, вступил в свою должность. Торжественная церемония инаугурации прошла в Мариинском дворце.