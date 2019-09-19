Контракт на транзит газа через Украину может быть продлен

В Брюсселе прошли трехсторонние межминистерские консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии. Вопрос касался транзита газа с 1 января 2020 года. Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги переговоров. По его словам, консультации прошли конструктивно: удалось обсудить конкретные вопросы, которые касаются, в первую очередь, поставок газа на Украину.

«Мы считаем, что это важный вопрос, чтобы говорить о транзите газа в тех объемах, которые будут с 1 января 2020 года», - заявил Новак.

Он добавил, что украинские партнеры выразили заинтересованность в продолжении работы и презентовали российской стороне нормативную базу, которая будет имплементирована 1 января 2020 года.

«Если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года», - заявил министр.

По его словам, также российская сторона обозначила те риски, которые видит на данный момент. Это касается сроков принятия нормативных актов, сертификации оператора. В случае, если в срок не удастся выполнить все договоренности, российская сторона сможет предложить украинским партнерам продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение.