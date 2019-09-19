Умер актер Сергей Афанасьев
Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 62 лет после продолжительной болезни.
© Фото: Земский доктор. Возвращение (2013), Режиссеры Александр Павловский, Егор Климович, кинокомпания SF Produstion
Актер театра и кино Сергей Афанасьев после продолжительной болезни умер на 63-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», - говорится на сайте организации.
Сергей Афанасьев был выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, он служил в театрах Ростовского театра драмы имени Горького и Московского театра «Вернисаж».
Кинозрителю известен по ролям в картинах «Опыт бреда любовного очарования», «Час Волкова», «Чернобыль. Зона отчуждения», «SuperБобровы» и других.