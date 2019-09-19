Председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал ранее одобренный парламентом законопроект об импичменте президента и направил его на утверждение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

На сайте Рады сообщается, что 19 сентября законопроект был «возвращен с подписью председателя Верховной рады» и «направлен на подпись президенту».

Согласно законопроекту, Верховная Рада имеет право отстранить президента страны от должности в порядке импичмента в случае государственной измены или другого преступления.