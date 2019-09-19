Председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента
На сайте Рады сообщается, что 19 сентября законопроект был «возвращен с подписью председателя Верховной рады» и «направлен на подпись президенту».
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал ранее одобренный парламентом законопроект об импичменте президента и направил его на утверждение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
На сайте Рады сообщается, что 19 сентября законопроект был «возвращен с подписью председателя Верховной рады» и «направлен на подпись президенту».
Согласно законопроекту, Верховная Рада имеет право отстранить президента страны от должности в порядке импичмента в случае государственной измены или другого преступления.