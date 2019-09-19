Замминистра обороны проинспектировал обустройство причала Каспийской флотилии в Дагестане
Военные строители также возведут 20 дошкольных учебных заведений в Дагестане.
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Заместитель главы Минобороны Тимур Иванов проинспектировал одно из строящихся в Дагестане дошкольных учебных заведений, а также обустройство причала в пункте базирования Каспийской флотилии.
Замминистра также проверил, как идет обустройство причала в пункте базирования Каспийской флотилии.
Там должны построить целый комплекс защитных сооружений. А также углубить дно, смонтировать инженерные коммуникации в границах новой военной гавани.