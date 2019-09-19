Путин назначил Руденко замглавы МИД
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Руденко заместителем министра иностранных дел России. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До этого Руденко занимал должность директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.
В сентябре пост заместителя главы МИД оставил Григорий Карасин, который позже стал членом Совета Федерации от Сахалинской области.