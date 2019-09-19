Владимир Путин поздравил оружейников с профессиональным праздником. Сегодня президент выступает на Всероссийском форуме в Ижевске.

В столицу Удмуртии съехались специалисты со всей страны. Ожидается, что президент сегодня проведет заседание военно-промышленной комиссии. По ее итогам планируют подписать контракты между Министерством обороны и местными предприятиями ВПК.

Мероприятие посвятили Михаилу Калашникову - в этом году ему исполнилось бы сто лет. В честь легендарного конструктора в городе начинает свою работу новый юношеский технопарк. На его официальном открытии, как ожидается, будет присутствовать глава государства.