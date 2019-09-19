СМИ раскрыли подробности расстрела полицейских в метро Москвы

Задержание сотрудника патрульно-постовой службы полиции Алексея Смирнова на станции метро «Рязанский проспект» закончилось стрельбой. Вечером 18 сентября его попытались задержать представители службы безопасности метрополитена Максим Веялко и Алексей Лимонов.

Оказалось, что сотрудники службы безопасности знали, что Смирнов регулярно останавливает мигрантов, которые часто проходят через станцию «Рязанский проспект», проверяет их документы и, если в них нет регистрации, берет фиксированную взятку - две тысячи рублей.

По данным источников в правоохранительных органах, готовилось задержание Смирнова, за ним была установлена слежка. В день стрельбы он снова взял взятку у мужчины без регистрации.

«После показа документов пассажир спустился на платформу, там к нему подошли сотрудники службы безопасности Московского метрополитена и спросили, что проверял у него Смирнов. Оказалось, что смотрел регистрацию. У пассажира ее не было, но задержания избежал за две тысячи рублей», - приводится цитата источника на сайте «Комсомольской правды».

Веялко и Лимонов попытались задержать Смирнова, однако тот достал табельное оружие и открыл стрельбу по коллегам. Веялко от полученных травм погиб, а Лимонова доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали, сейчас с ним работает следствие.