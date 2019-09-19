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В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной

Александра Арсентьева
17:26 19.09.2019
Ключевой темой встречи станет продление контракта на транзит газа из России в Европу через Украину после 2019 года.
В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Представители Российской Федерации, Украины и Евросоюза начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе. Основной темой встречи станет продление контракта на транзит газа из России в Европу по территории Украины после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.

В переговорах принимают участие министр энергетики России Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава Нафтогаза Андрей Коболев и зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, сообщает ТАСС.

Ранее Шефчович сообщал, что ЕК на консультациях 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность газотранспортной системы Украины для инвестиций в ее модернизацию.

Как сообщают источники ТАСС, Еврокомиссия предложит России и Украине подписать новый договор сроком на 10 лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 миллиардов кубометров газа в год.

Новак, в свою очередь, сообщал, что Россия готова на год продлить действующий контракт, однако других вариантов не исключал. При этом Киев, напротив, выразил надежду на заключение долгосрочной сделки, потому как если транзит прекратится, он потеряет поступления в бюджет примерно в $3 миллиарда в год.

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