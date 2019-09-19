Голливудский боевик сняли полицейские в момент захвата «минера» моста в Киеве
В операции захвата участвовали водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержка, патрульные, кинологи, взрывотехники, криминалисты и психологи.
© Видео: Iaroslav Trakalo, Facebook
Полиция Украины опубликовала видео, как захватили военного, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. На кадрах видно, что Алексей Белько сам бросает оружие, поднимает руки и вылезает из автомобиля. В этот момент к нему сбегаются правоохранители и производят задержание.
Как подчеркнул глава пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало, злоумышленника удалось задержать без единого выстрела.
В операции захвата участвовали водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержка, патрульные, кинологи, взрывотехники, криминалисты и психологи.
В пресс-службе отметили, что все участники спецоперации действовали четко и слаженно.