В Москве ночью похолодает до минусовых температур

В Москве ожидаются первые минусовые температуры в ночь на 20 сентября – от -1 до -3 градусов. Об этом сообщили в ЦОДД.

Такая погода продержится до выходных. При минусовой температуре на дорогах может образоваться гололедица, поэтому в Центре организации дорожного движения призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть крайне осторожными, а при возможности отказаться от автомобильной езды и пересесть на общественный транспорт.

При этом, по данным Gismeteo, этой ночью минимальная температура составит +3 градуса.