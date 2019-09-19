В Москве ночью похолодает до минусовых температур
Такая погода продержится до выходных.
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В Москве ожидаются первые минусовые температуры в ночь на 20 сентября – от -1 до -3 градусов. Об этом сообщили в ЦОДД.
Такая погода продержится до выходных. При минусовой температуре на дорогах может образоваться гололедица, поэтому в Центре организации дорожного движения призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть крайне осторожными, а при возможности отказаться от автомобильной езды и пересесть на общественный транспорт.
При этом, по данным Gismeteo, этой ночью минимальная температура составит +3 градуса.