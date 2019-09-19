«Дарить людям радость»: путь актера Зельдина к сцене

Родился Владимир Зельдин в городе Козлове Тамбовской Губернии. Но детство актера прошло в Москве. Он рос в семье учительницы и музыканта-дирижера. Владимир был самым младшим из пяти детей. Он был так увлечен танцами, что в одиннадцать лет пришел поступать в Хореографическое училище Большого Театра.

Он прошел все отборочные туры. Но на последнем Владимиру Зельдину сообщили, что у него очень слабое сердце. Взять, конечно, могут, но главных партий ему не видать.

«Я, помню, задал ему вопрос. Я говорю: "А скажите, мне вот очень интересно узнать, есть ли что-то, что Вас, быть может, огорчает?". Он говорит: "Я помню, когда мне было одиннадцать лет, мне сказали, что я никогда не буду танцевать. Я об этом помню всю жизнь". То есть вы представляете, человеку 101 год на тот момент был, и он помнит о том, что, когда ему было 11 лет, кто-то вот так сказал», - поделился своими воспоминаниями Заслуженный артист РФ Александр Олешко.

Это могло бы быть нелепой врачебной ошибкой, ведь Владимир Михайлович прожил сто один год. Но на самом деле ошибки не было. Просто отец, Михаил Евгеньевич Зельдин, очень не хотел, чтобы сын посвятил свою жизнь этой сцене. Он знал, насколько сложен и недолог творческий путь танцоров Большого Театра, поэтому попросил врача сделать ему одолжение. Мальчик был настолько расстроен, что буквально бежал из театра.

Через два года после провала в хореографическом училище в 1928 году умирает отец актера. А еще через два года - мать. Чтобы прокормить себя и родных, Владимир Зельдин играет на трубе в военном оркестре Высшей Пограничной Школы, а свободное от работы время проводит на выступлениях Владимира Маяковского и параллельно учится в обычной образовательной школе. Среди ее педагогов был опытный майор Хлевинский. Он так увлек мальчишек своими бравыми историями, что Владимир Зельдин решил, что нашел свое предназначение, и пошел поступать в мореходку.

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Но ему снова отказали. В этот раз причина не в сердце, а в глазах. Для обычного гражданского человека зрение хорошее, но не для моряка. Позднее у актера действительно будут проблемы со зрением. Но начнутся они только после девяностолетнего рубежа.

«В последние годы, не будем делать из этого тайну, у него зрение очень сильно упало. Ему сначала сделали операцию - зрение улучшилось. Затем зрение упало еще круче, чем было. То есть на сцене он практически не видел. Но он работал, зная свою сцену абсолютно по миллиметру. Он работал, не на ощупь, но на звук и на голос. И это было удивительно. Потому что из зала никому в голову это прийти не могло», - рассказал Заслуженный артист РФ Андрей Егоров.

Однажды, гуляя по Москве, Зельдин увидел объявление о приеме в актерскую студию при театре МОСПС, в будущем Моссовета. В этот раз отказа не последовало. Он покорил комиссию не только своим спокойствием, умением двигаться и музыкальностью. Главным его козырем была оригинальность. Когда его попросили что-нибудь спеть, юноша не растерялся и запел «Интернационал». Комиссия вздрогнула и признала, что парень интересный, но непростой. Так имя Владимира Зельдина попало в списки зачисленных в студию. Он был уверен: его истинное предназначение - дарить людям радость.

«Он мне сказал простую вещь: "Я давно определил, что для меня в жизни главное. Для меня главное в жизни - сцена, и для меня в жизни главное - мои зрители. Ради них я берегу свое здоровье, ради них я хожу с прямой спиной, ради них я выхожу на эту сцену», - рассказал Егоров.

Но в театре Моссовета надолго он не задержался. Он ждал больших ролей. Какие из них сделали его известным? Как сложилась личная и актерская жизнь Зельдина? Не пропустите новый выпуск программы «Легенды кино» 19 сентября в 19.40 на телеканале «Звезда».