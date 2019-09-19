СМИ: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

Сегодня утром СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в палату общей терапии. Актриса пришла в сознание после комы и осложнений полиорганной недостаточности и пневмонии. Заворотнюк отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и теперь она может дышать самостоятельно.

«Это говорит о том, что антибиотики подействовали - врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии», - сообщил сайту «Комсомольской правды» хирург-онколог, который знаком с ситуацией артистки.

По его словам, теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, к ее лечению подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Медик добавил, что удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае, как у артистки.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания, но у Анастасии очень хорошие шансы», - отметил врач.

Напомним, ранее директор Заворотнюк Марина Потапова сообщила, что Анастасия пошла на поправку. Комментировать СМИ ее состояние родственники и близкие по-прежнему не собираются, потому что «боятся сглазить».