Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

Александра Арсентьева
17:04 19.09.2019
В настоящее время артистка приходит в себя после комы в палате общей терапии.
СМИ: Анастасию Заворотнюк готовят к операции
© Фото: Vladimir Myshkin, Russian Look, Globallookpress

Сегодня утром СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в палату общей терапии. Актриса пришла в сознание после комы и осложнений полиорганной недостаточности и пневмонии. Заворотнюк отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и теперь она может дышать самостоятельно.

«Это говорит о том, что антибиотики подействовали - врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии», - сообщил сайту «Комсомольской правды» хирург-онколог, который знаком с ситуацией артистки.

По его словам, теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, к ее лечению подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Медик добавил, что удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае, как у артистки.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания, но у Анастасии очень хорошие шансы», - отметил врач.

Напомним, ранее директор Заворотнюк Марина Потапова сообщила, что Анастасия пошла на поправку. Комментировать СМИ ее состояние родственники и близкие по-прежнему не собираются, потому что «боятся сглазить».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.09.2019, 01:34
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
Дата19.09.2019, 13:00
Путин посетит активную фазу учений «Центр-2019»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата19.09.2019, 13:35
МО РФ планирует заключить контракт на поставку арктических ЗРК «Тор-М2ДТ»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:15 В стране и мире
Председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента
18:12 В стране и мире
Путин включил Беглова в должности губернатора Петербурга в состав Совбеза
17:49 В стране и мире
Путин назначил Руденко замглавы МИД
17:37 В стране и мире
Видео
Путин поздравил оружейников с профессиональным праздником
17:33 В стране и мире
СМИ раскрыли подробности расстрела полицейских в метро Москвы
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы профессии, которые первыми перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Видео
Как F-35 видит мир: кадры Lockheed Martin
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Видео
В Красноярском крае мужчина три дня плутал по подвалу больницы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Проломлен череп, вырван глаз и язык: эксперт считает, что группу Дятлова растерзали йети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.