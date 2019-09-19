Третья ВПП открылась в аэропорту Шереметьево

Строить третью ВПП начали еще 10 лет назад. Сегодня она уже приняла первый рейс - из Санкт-Петербурга.

Сегодня она приняла первый рейс - из Санкт-Петербурга. Ожидается, что пропускная способность столичного авиаузла возрастет до 90 самолетов в час.

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