Третья ВПП открылась в аэропорту Шереметьево
Сегодня она приняла первый рейс - из Санкт-Петербурга. Ожидается, что пропускная способность столичного авиаузла возрастет до 90 самолетов в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В московском аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу. Теперь мощность авиаузла значительно увеличится.
По плану, Шереметьево сможет принимать и отправлять до 90 самолетов в час.
Строить третью ВПП начали еще 10 лет назад. Сегодня она уже приняла первый рейс - из Санкт-Петербурга.
По традиции, приземлившийся самолет проехал под водной аркой.