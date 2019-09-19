В Красноярском крае мужчина три дня плутал по подвалу больницы

В городе Железногорске Красноярского края мужчина три дня провел в подвале больницы №51 после операции.

Тридцатипятилетний Павел Богданов был госпитализирован с обострившимся панкреатитом. Мужчина пропал 16 сентября, на следующий день Богданова выписали за нарушение режима стационара - считалось, что он сбежал из больницы, поэтому его искали полиция и волонтеры. Его пытались найти на территории больничного городка, на стадионе, в парках и в зданиях, которые располагаются рядом.

Богданова нашли 18 сентября, мужчина не смог вспомнить, как оказался в темноте. Никто из медицинского персонала его также не видел. Самостоятельно найти выход из подвала Богданов не смог и в течение нескольких дней блуждал в темноте, на его призывы о помощи никто не откликнулся.

Командир поисково-спасательной группы «Сибирь» Алексей Поляковский рассказал, что родственники добились разрешения, чтобы войти в подвал больницы, так как по камерам наблюдения было ясно, что Богданов не уходил в город. Сюжет об этом выпустило «Муниципальное телевидение. Железногорск», он опубликован в сообществе телеканала в социальной сети ВКонтакте.

Паблик «Стрелка» опубликовал видеозапись, предположительно, из подвала медучреждения. На кадрах видно помещение, заваленное разным мусором.